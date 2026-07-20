FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE RÉCITAL DE JAVIER ARTIGAS PINA Vinça
dimanche 23 août 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE RÉCITAL DE JAVIER ARTIGAS PINA
carrer de l’esglesia Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 14
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
L’association Jean-Pierre Cavaillé vous présente sa 51ème édition du Festival musique et orgue une série de concerts avec des musiciens aguerris et un répertoire varié au sein de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse.
Récital d’orgue Javier Artigas Pina À l’aube de l’orgue moderne entre l’expression musicale très retenue de la renaissance et l’exubérance de l’époque baroque.
.
carrer de l’esglesia Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 04 38 festivaldevinca@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Jean-Pierre Cavaillé Association presents the 51st edition of the Music and Organ Festival: a series of concerts featuring seasoned musicians and a varied repertoire at the Church of Saint-Julien and Sainte-Baselisse.
“Organ Recital by Javier Artigas Pina”: At the dawn of the modern organ: between the highly restrained musical expression of the Renaissance and the exuberance of the Baroque era.
L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE RÉCITAL DE JAVIER ARTIGAS PINA Vinça a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Vinça (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE Vinça 21 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE MONODIES ET POLYPHONIES SACRÉES DU MOYEN-ÂGE Vinça 21 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE ALL’IMPROVVISO Vinça 28 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE PROMENADE DANS L’EUROPE MUSICALE Vinça 30 août 2026
- Visite guidée de la chapelle Saint-Sébastien et de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse, Église paroissiale Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse, Vinça 19 septembre 2026