Visite guidée de la chapelle Saint-Sébastien et de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse, Église paroissiale Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse, Vinça

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint-Sébastien et de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse Samedi 19 septembre, 09h30 Église paroissiale Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette visite guidée invite le public à découvrir les trésors du patrimoine local au fil d’un itinéraire.

Des édifices emblématiques aux éléments patrimoniaux plus discrets, les visiteurs seront accompagnés pour mieux comprendre l’évolution de ces lieux, leur intérêt architectural et les richesses qu’ils conservent.

Une occasion privilégiée de porter un nouveau regard sur un patrimoine d’exception.

Église paroissiale Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse 164 Av. Général de Gaulle, 66320 Vinça, France Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie La première mention de l’église date de 1043. Elle sera reconstruite au XIVe siècle pour être terminée en 1411. Sa reconstruction fut entreprise au XVIIIe siècle sur les plans de maître Laurens, ingénieur, et, maître Pierre Figeac, architecte. La pose de la première pierre se fait en 1734 et la construction s’achève en 1769. L’édifice est à nef unique de cinq travées, flanquées de chapelles dont les deux premières, plus profondes et plus larges, font office de transept et chevet à cinq pans. L’ensemble est couvert de voûtes sur croisées d’ogives. Au bas de la nef se trouve la chapelle du Rosaire, construite à la fin du XVIIe siècle. Il s’agit d’une chapelle carrée couverte d’un dôme à lanternon et abside semi-circulaire. Cette chapelle est adossée au clocher carré dont la base est occupée par la chapelle du Christ. La première pierre du clocher fut posée en 1648. Clocher à trois niveaux soulignés par des bandeaux d’étage, il est éclairé sur chaque face par une baie géminée surmontée d’un oculus au niveau du dernier étage. Quatre tourelles d’angle cylindriques le couronnent. Le portail en marbre est une oeuvre de la fin du XVIIIe siècle. Deux pilastres à bossage encadrent une ouverture en arc plein cintre et supportent un entablement chargé d’une double niche où figurent les deux saints titulaires. Les vantaux sont ornés des pentures de la porte de l’ancienne église.

Cette visite guidée invite le public à découvrir les trésors du patrimoine local au fil d’un itinéraire. Des édifices emblématiques aux éléments patrimoniaux plus discrets, les visiteurs seront pour…

©Fathia Bourass