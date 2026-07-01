PETIT BATEAU AUTOUR DU MONDE Vinça
mercredi 22 juillet 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
PETIT BATEAU AUTOUR DU MONDE
44 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
La médiathèque de Vinça et la compagnie les Mains Blanches propose le spectacle musical participatif Petit bateau autour du monde pour les tous petits. Sur inscription.
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44 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19
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English :
The Vin%E7a Media Center and the theater company Les Mains Blanches are presenting the interactive musical show Petit bateau autour du monde for very young children. Registration required.
L’événement PETIT BATEAU AUTOUR DU MONDE Vinça a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
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