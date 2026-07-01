UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vinça

BAL DES POMPIERS DE VINÇA Vinça

samedi 25 juillet 2026 · Vinça

BAL DES POMPIERS DE VINÇA Vinça

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue de la Promenade
Ville
66320 Vinça
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vinça

BAL DES POMPIERS DE VINÇA

Rue de la Promenade Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Le traditionnel Bal des pompiers de Vinça animé par DJ Bad ! Restauration sur place.
  .

Rue de la Promenade Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 82 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The traditional Vin%E7a Firefighters’ Ball, hosted by DJ Bad! Food available on site.

L’événement BAL DES POMPIERS DE VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Vinça (Pyrénées-Orientales)