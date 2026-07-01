Informations pratiques

Vinça

BAL DES POMPIERS DE VINÇA

Rue de la Promenade Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le traditionnel Bal des pompiers de Vinça animé par DJ Bad ! Restauration sur place.

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Rue de la Promenade Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 82 13

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English :

The traditional Vin%E7a Firefighters’ Ball, hosted by DJ Bad! Food available on site.

L’événement BAL DES POMPIERS DE VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI CONFLENT CANIGO