AGENDA · Vinça
BAL DES POMPIERS DE VINÇA Vinça
samedi 25 juillet 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
BAL DES POMPIERS DE VINÇA
Rue de la Promenade Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le traditionnel Bal des pompiers de Vinça animé par DJ Bad ! Restauration sur place.
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Rue de la Promenade Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 82 13
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English :
The traditional Vin%E7a Firefighters’ Ball, hosted by DJ Bad! Food available on site.
L’événement BAL DES POMPIERS DE VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI CONFLENT CANIGO
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