VISITE GUIDÉE À VINÇA Vinça
mardi 21 juillet 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
VISITE GUIDÉE À VINÇA
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Visite guidée de l’église de Saint-Julien et Sainte Baselisse, de la salle du trésor, et de la croix Noell restaurée. Rendez-vous devant le portail de l’église.
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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19 bibliothequevinca@gmail.com
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English :
Guided tour of the Church of Saint-Julien and Sainte Baselisse, the treasury, and the restored Noell Cross. Meet in front of the church entrance.
L’événement VISITE GUIDÉE À VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO