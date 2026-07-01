Informations pratiques

Vinça

VISITE GUIDÉE À VINÇA

Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Visite guidée de l’église de Saint-Julien et Sainte Baselisse, de la salle du trésor, et de la croix Noell restaurée. Rendez-vous devant le portail de l’église.

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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19 bibliothequevinca@gmail.com

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English :

Guided tour of the Church of Saint-Julien and Sainte Baselisse, the treasury, and the restored Noell Cross. Meet in front of the church entrance.

L’événement VISITE GUIDÉE À VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO