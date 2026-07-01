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AGENDA · Vinça

VISITE GUIDÉE À VINÇA Vinça

mardi 21 juillet 2026 · Vinça

VISITE GUIDÉE À VINÇA Vinça

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
66320 Vinça
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vinça

VISITE GUIDÉE À VINÇA

Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Visite guidée de l’église de Saint-Julien et Sainte Baselisse, de la salle du trésor, et de la croix Noell restaurée. Rendez-vous devant le portail de l’église.
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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19  bibliothequevinca@gmail.com

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English :

Guided tour of the Church of Saint-Julien and Sainte Baselisse, the treasury, and the restored Noell Cross. Meet in front of the church entrance.

L’événement VISITE GUIDÉE À VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO

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