FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE ALL’IMPROVVISO Vinça
vendredi 28 août 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE ALL’IMPROVVISO
carrer de l’esglesia Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 14
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’association Jean-Pierre Cavaillé vous présente sa 51ème édition du Festival musique et orgue une série de concerts avec des musiciens aguerris et un répertoire varié au sein de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse.
All’improvviso ! Au cœur de la pratique musicale, l’ornementation et l’improvisation ont connu un véritable âge d’or à la fin de la Renaissance et à l’époque baroque.
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carrer de l’esglesia Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 04 38 festivaldevinca@outlook.fr
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English :
The Jean-Pierre Cavaillé Association presents the 51st edition of the Music and Organ Festival: a series of concerts featuring seasoned musicians and a varied repertoire at the Church of Saint-Julien and Sainte-Baselisse.
All’improvviso! : At the heart of musical practice, ornamentation and improvisation experienced a true golden age during the late Renaissance and the Baroque period.
L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE ALL’IMPROVVISO Vinça a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO
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