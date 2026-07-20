Informations pratiques

Vinça

FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE ALL’IMPROVVISO

carrer de l’esglesia Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’association Jean-Pierre Cavaillé vous présente sa 51ème édition du Festival musique et orgue une série de concerts avec des musiciens aguerris et un répertoire varié au sein de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse.

All’improvviso ! Au cœur de la pratique musicale, l’ornementation et l’improvisation ont connu un véritable âge d’or à la fin de la Renaissance et à l’époque baroque.

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carrer de l’esglesia Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 04 38 festivaldevinca@outlook.fr

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English :

The Jean-Pierre Cavaillé Association presents the 51st edition of the Music and Organ Festival: a series of concerts featuring seasoned musicians and a varied repertoire at the Church of Saint-Julien and Sainte-Baselisse.

All’improvviso! : At the heart of musical practice, ornamentation and improvisation experienced a true golden age during the late Renaissance and the Baroque period.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE ALL’IMPROVVISO Vinça a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO