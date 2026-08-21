Autour du livre, Médiathèque Au fil des mots, Gorges

Informations pratiques

Autour du livre Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Au fil des mots Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Vous aimez les livres et vous avez envie de parler de vos lectures, alors rejoignez-nous pour un moment convivial. L’équipe de la Médiathèque vous donne rendez-vous le vendredi 2 octobre à 18h dans ses locaux. Nous présenterons et échangerons nos « coups de cœur » en toute simplicité autour d’un verre et autres gourmandises…

Médiathèque Au fil des mots Rue Boisteau 44190 Gorges Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 06 56 54 https://www.mediatheque-gorges.net/ Médiathèque derrière la Mairie

Biblis en folie 2026

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