Autreville-sur-Moselle

Autre Mob’ Festival

Autreville-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Autre Mob’ revient !

On remet les gaz pour une nouvelle édition pleine de surprises, de bonne humeur, de mobylettes, de musique… et de moments inoubliables

Au programme

Concerts live

Balade mobylette géante

Spectacles & animations

Jeux pour petits et grands

Tombola (avec une mobylette à gagner !)

SAMEDI CONCERTS

Double Scotch, Mazy Drugstore, Rip Chef, Ellie’s Comics, The Nucleons Project

DIMANCHE AMBIANCE FAMILLE

Mob-Lanta, Théâtre “Marchand de Voyage”, Impro avec Les Poissons Rouges, Fanfare La Fanfaronne, Coiffeuse Tiff’n’Roll, Jeux pour petits et grands toute la journée, TombolaTout public

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Autreville-sur-Moselle 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est lesraisins.autreville@gmail.com

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English :

Autre Mob’ is back!

We’re stepping on the gas for another edition full of surprises, good humour, mopeds, music? and unforgettable moments

On the program

Live concerts

Giant moped ride

Shows & entertainment

Games for young and old

Tombola (with a moped to win!)

SATURDAY ? CONCERTS

Double Scotch, Mazy Drugstore, Rip Chef, Ellie?s Comics, The Nucleons Project

SUNDAY ? FAMILY ATMOSPHERE

Mob-Lanta, Théâtre ?Marchand de Voyage?, Improv with Les Poissons Rouges, Fanfare La Fanfaronne, Coiffeuse Tiff?n?Roll, Games for young and old all day, Tombola

L’événement Autre Mob’ Festival Autreville-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PONT A MOUSSON