Autre Mob’ Festival Autreville-sur-Moselle
Autre Mob’ Festival Autreville-sur-Moselle samedi 6 juin 2026.
Autreville-sur-Moselle
Autre Mob’ Festival
Autreville-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Autre Mob’ revient !
On remet les gaz pour une nouvelle édition pleine de surprises, de bonne humeur, de mobylettes, de musique… et de moments inoubliables
Au programme
Concerts live
Balade mobylette géante
Spectacles & animations
Jeux pour petits et grands
Tombola (avec une mobylette à gagner !)
SAMEDI CONCERTS
Double Scotch, Mazy Drugstore, Rip Chef, Ellie’s Comics, The Nucleons Project
DIMANCHE AMBIANCE FAMILLE
Mob-Lanta, Théâtre “Marchand de Voyage”, Impro avec Les Poissons Rouges, Fanfare La Fanfaronne, Coiffeuse Tiff’n’Roll, Jeux pour petits et grands toute la journée, TombolaTout public
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Autreville-sur-Moselle 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est lesraisins.autreville@gmail.com
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English :
Autre Mob’ is back!
We’re stepping on the gas for another edition full of surprises, good humour, mopeds, music? and unforgettable moments
On the program
Live concerts
Giant moped ride
Shows & entertainment
Games for young and old
Tombola (with a moped to win!)
SATURDAY ? CONCERTS
Double Scotch, Mazy Drugstore, Rip Chef, Ellie?s Comics, The Nucleons Project
SUNDAY ? FAMILY ATMOSPHERE
Mob-Lanta, Théâtre ?Marchand de Voyage?, Improv with Les Poissons Rouges, Fanfare La Fanfaronne, Coiffeuse Tiff?n?Roll, Games for young and old all day, Tombola
L’événement Autre Mob’ Festival Autreville-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PONT A MOUSSON