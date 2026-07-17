Aux arbres (fruitiers), citoyens !, Commune de Bulligny, Bulligny

Informations pratiques

Aux arbres (fruitiers), citoyens ! Dimanche 20 septembre, 09h30 Commune de Bulligny Meurthe-et-Moselle

5€/personne de plus de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rendez-vous devant l’église de Bulligny (parking possible) et avançons tranquillement sur la randonnée du pic-vert, les yeux et les oreilles grands ouverts, tout au long des arbres fruitiers isolés remarquables qui ponctuent le chemin, entre vignes et vergers… à l’écoute des oiseaux, des silences et autres bruits du bois que nous longeons tranquillement.

Qui sait ? Entendrons-nous chanter fauvettes, merles, rossignols…?

Au rythme de nos pas, de nos silences, nous nous imprégnons de bruits et de parfums divers.

S’émerveiller, se ressourcer, laisser monter le désir de planter !?

« Venez curieux, partez heureux. Libre ? » puisque tel est notre slogan.

Vêture adaptée.

Commune de Bulligny 2 place de l’église, 54113 Bulligny Bulligny 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0679984869 https://www.facebook.com/aujardindlazabelle https://www.facebook.com/aujardindlazabelle Bulligny qui avait été distrait de la Lorraine par le roi de France, fut rendu, provisoirement, à Léopold en 1701, puis, définitivement, en 1718. Jusqu’en 1751, Bulligny fit partie de la prévôté de Gondreville, baillage de Nancy ; après 1751, elle fut incorporée au baillage de Vézelise dans la généralité de Nancy.

Aujourd’hui, Bulligny est un village viticole du sud de Toul, connu pour faire partie des vignobles « Côtes de Toul AOC ». Parking à l’église de Bulligny.

Rendez-vous devant l’église de Bulligny (parking possible) et avançons tranquillement sur la randonnée du pic-vert, les yeux et les oreilles grands ouverts, tout au long des arbres fruitiers isolés à…