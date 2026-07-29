Aux arbres, les sentinelles de Pierre Kurczewski Galerie RDV Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Entrée libre et gratuite Tout public – Age maximum : 99

Du 19 septembre au 7 novembre 2026, RDV présente Aux arbres, les sentinelles**, une exposition de l’artiste Pierre Kurczewski dans le cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise.** Vernissage le vendredi 18 septembre à partir de 18hRencontre et lecture de l’artiste le samedi 10 octobre à 17h En 2025, Pierre Kurczewski a publié un livre/coffret constitué de 9 livrets, tous accompagnés d’un texte. Chaque livret présente les éléments de 9 séries distinctes. Ce sont des images extraites de deux de ces séries qui sont présentées à la galerie RDV.Au coeur de ce travail, l’idée du paysage envisagé comme un territoire de résonance.L’image est, ici, pensée non pas comme un espace qui montre ou qui donne à voir, mais comme un espace au-delà, voire en deçà. Une image traversée.L’usage de la technique photographique n’est alors pas considéré comme le moyen d’une représentation possible, mais comme celui d’un réinvestissement de l’espace.Les deux séries présentées ici interrogent donc les problématiques de l’image, à travers une réflexion sur notre rapport au paysage et à l’intime, ou, peut-être, sur ce que l’on pourrait appeler une « intimité du paysage ». Ce travail explore les notions de trace, d’effacement et de disparition, d’enregistrement et de marquage, d’observation, de construction et de déconstruction et, d’une manière plus générale, les tensions entre la notion de nature et celle de culture.Ces images nommées Arbres, Chemins, Montagnes-Ciels ou Sentinelles nous invitent à percevoir cet espace qui relie notre intimité au paysage. Elles ouvrent un champ, celui de l’équilibre fragile qui nous relie ou nous sépare du monde vivant.

Galerie RDV Nantes 44000



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