Aux belles soirées d’Ausson Aux cochons d’Ausson Solaure en Diois samedi 4 juillet 2026.

Solaure en Diois

Aux belles soirées d’Ausson

Aux cochons d’Ausson 3280 route d’Ausson Solaure en Diois Drôme

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Entrée gratuite, vous ne payez que ce que vous consommez.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04

Un cadre authentique, de bons produits, de la musique, de la magie et de la bonne humeur… tous les ingrédients sont réunis pour passer une belle soirée entre amis ou en famille.

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Aux cochons d’Ausson 3280 route d’Ausson Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 26 44 04 clemenceguillot@orange.fr

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English :

An authentic setting, great food, music, magic, and a cheerful atmosphere… all the ingredients are there for a wonderful evening with friends or family.

L’événement Aux belles soirées d’Ausson Solaure en Diois a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois