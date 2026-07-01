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Aux origines de l’île Feydeau … Si la Saulzaie nous était contée ?, Place du Change, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Place du Change · Nantes

Aux origines de l’île Feydeau … Si la Saulzaie nous était contée ?, Place du Change, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Change
Adresse
Place du Change, 44000 Nantes
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Aux origines de l’île Feydeau … Si la Saulzaie nous était contée ? Dimanche 20 septembre, 14h30 Place du Change Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours de 1 à 2 km permettant de retracer l’histoire du commerce du poisson à Nantes et de ses développements à La Saulzaie, à l’est de l’île Feydeau. Avec Jean-Yves Bellayer et La Conserve des Salorges à la Lune.

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©Archives Départementales 44. Extrait de la « Feuille commerciale, d’affiches, annonces judiciaires et avis divers » du 19 mars 1827.

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