Aux origines de l’île Feydeau … Si la Saulzaie nous était contée ?, Place du Change, Nantes

Informations pratiques

Aux origines de l’île Feydeau … Si la Saulzaie nous était contée ? Dimanche 20 septembre, 14h30 Place du Change Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours de 1 à 2 km permettant de retracer l’histoire du commerce du poisson à Nantes et de ses développements à La Saulzaie, à l’est de l’île Feydeau. Avec Jean-Yves Bellayer et La Conserve des Salorges à la Lune.

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Une histoire qui ne manque pas de sel ! Arrêt Commerce

Parcours de 1 à 2 km permettant de retracer l’histoire du commerce du poisson à Nantes et de ses développements à La Saulzaie, à l’est de l’île Feydeau. Avec Jean-Yves Bellayer et La Conserve des à…

©Archives Départementales 44. Extrait de la « Feuille commerciale, d’affiches, annonces judiciaires et avis divers » du 19 mars 1827.