Aux racines de l’humanité 2026, Les Zatypik, Salvagnac

Aux racines de l’humanité 2026 13 – 15 juillet Les Zatypik Tarn

https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/aux-racines-de-l-humanite-2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T09:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T09:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Découverte de la littérature orale

Depuis l’aube de l’humanité les savoirs sont transmis à chaque génération à travers différents récits. Ce sont ces récits, aux racines de l’humanité, leurs enjeux, leurs fonctions, que nous vous invitons à découvrir.

Cette formation s’adresse aux conteuses et conteurs qui souhaitent organiser et approfondir leur connaissance du répertoire.

Elle est également ouverte aux bibliothécaires, professionnels du soin, de l’accompagnement social ou médico-social, de la pédagogie, de la thérapie. Elle leur propose de découvrir en quoi les récits traditionnels de la Littérature Orale peuvent contribuer à enrichir leur travail auprès de différents publics.

Elle s’adresse aussi, bien sûr, à tous ceux que la Littérature Orale intéresse.

Objectif

Découvrir les différents genres de la littérature orale, leur fonction, leur ancrage culturel.

Acquérir des outils pratiques pour explorer la littérature orale et la mettre en œuvre.

Découvrir les applications contemporaines de la littérature orale.

Formatrice

Françoise Goigoux, conteuse

Françoise Goigoux a été institutrice puis professeur d’espagnol, elle s’est d’abord intéressée au conte en tant qu’enseignante et puis la passion l’a emporté…

Depuis son premier stage en 1994, elle n’a cessé de se former avec Ralph NATAF, Agnès DUMOUCHEL, Françoise DIEP, Didier KOWARSKY, mais aussi, sur le long terme avec Cécile BERGAME, Jihad DARWICHE, Michel HINDENOCH.

Elle a suivi la « Formation de base à la littérature orale » du CMLO (3 ans) puis une formation de formatrice à la littérature orale. Elle est conteuse professionnelle depuis 2005.Elle est par ailleurs cheffe de chœur depuis 20 ans.

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Découverte de la littérature orale stage conte littérature orale

Dahu téméraire