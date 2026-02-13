AUX SONS MANDY LEROUGE

Chanac Lozère

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Une soirée ensoleillée aux couleurs de l’Argentine avec la voix lumineuse de Mandy Lerouge !

Une voix envoûtante, des musiques d’Argentine, des rythmes chaleureux… Bienvenue à une soirée pleine d’émotions et de soleil ! Chanteuse-voyageuse passionnée, Mandy rend hommage à Antoinette Pépin, artiste oubliée, sous le nom de Pablo Del Cerro, qui composait les morceaux de Atahualpa Yupanqui.

La diversité, ça passe toujours par la musique!

Deux univers puissants, deux visions du monde, une même soirée.

Pour cette nouvelle soirée Aux Sons, nous réunissons sur scène deux propositions artistiques fortes et complémentaires

Mandy Lerouge

Chanteuse voyageuse à la voix lumineuse, Mandy Lerouge nous emmène de la France à l’Argentine.

Son répertoire, nourri de folk argentin et de chansons populaires, rend hommage à Antoinette Pépin (alias Pablo Del Cerro), compositrice restée trop longtemps dans l’ombre.

Un concert poétique, chaleureux et profondément incarné, porté par la voix, les cordes et les percussions.

Baja Frequencia

Baja Frequencia bouscule les codes avec une musique électro-tropicale et percussive, entre cumbia, bass music et influences urbaines.

Un live énergique et sans frontières, taillé pour faire danser les corps autant que vibrer les esprits.

Aux Sons, c’est la rencontre entre l’intime et le festif, la tradition et l’électrique, la poésie et la transe.

Une soirée fidèle comme on les aime: curieuse, ouverte, et vivante!

Ouverture des portes à 19h avec restauration & buvette, début des concerts à 21h.

BUS au départ de Mende 2€/personne réservation 04 66 65 75 75 https://www.vostickets.net/billet?ID=SCENES_CROISEES&SPC=31254

Concert co-accueilli à Chanac par Scènes Croisées avec Détours du monde et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sunny evening in the colors of Argentina with the luminous voice of Mandy Lerouge!

A captivating voice, Argentinean music and warm rhythms? Welcome to an evening full of emotion and sunshine! A passionate singer-turned-traveler, Mandy pays tribute to Antoinette Pépin, the forgotten artist who, under the name of Pablo Del Cerro, composed the songs of Atahualpa Yupanqui.

L’événement AUX SONS MANDY LEROUGE Chanac a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-CDT48