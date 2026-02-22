NUCLEAR FEST SALLE DES FETES Chanac

NUCLEAR FEST

SALLE DES FETES Quartier Vignogue Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le NUCLEAR FEST vient s’installer à Chanac pour son édition 2026.

Rendez-vous à la salle des fêtes pour les fans de métal et fans en devenir !!

Au programme

SIDILARSEN

DESTINITY

MORTUARY

BLOOMING DISCORD

ECHOES OF HATE

WORSELDER

Petite restauration et bar sur place.

Organisé par Ink’lusion

SALLE DES FETES Quartier Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie inklusionasso@gmail.com

English :

The NUCLEAR FEST is coming to Chanac for its 2026 edition.

See you at the village hall for metal fans and fans-to-be!

On the program:

SIDILARSEN

DESTINITY

MORTUARY

BLOOMING DISCORD

ECHOES OF HATE

WORSELDER

Snacks and bar on site.

Organized by Ink’lusion

L’événement NUCLEAR FEST Chanac a été mis à jour le 2026-02-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn