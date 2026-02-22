NUCLEAR FEST SALLE DES FETES Chanac
NUCLEAR FEST SALLE DES FETES Chanac samedi 12 septembre 2026.
NUCLEAR FEST
SALLE DES FETES Quartier Vignogue Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le NUCLEAR FEST vient s’installer à Chanac pour son édition 2026.
Rendez-vous à la salle des fêtes pour les fans de métal et fans en devenir !!
Au programme
SIDILARSEN
DESTINITY
MORTUARY
BLOOMING DISCORD
ECHOES OF HATE
WORSELDER
Petite restauration et bar sur place.
Organisé par Ink’lusion
SALLE DES FETES Quartier Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie inklusionasso@gmail.com
English :
The NUCLEAR FEST is coming to Chanac for its 2026 edition.
See you at the village hall for metal fans and fans-to-be!
On the program:
SIDILARSEN
DESTINITY
MORTUARY
BLOOMING DISCORD
ECHOES OF HATE
WORSELDER
Snacks and bar on site.
Organized by Ink’lusion
L’événement NUCLEAR FEST Chanac a été mis à jour le 2026-02-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn