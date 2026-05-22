Chanac

FËTE DE LA MUSIQUE

Salle des fêtes Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

C’est la fête de la musique à Chanac !

Venez chanter et danser devant la salle des fêtes !

A 18h Jazz danse des enfants (7/11ans)

A 18h30 Scène ouverte aux musiciens sur inscription -> frchanac@gmail.com

A 19h Duo accordéon

A 20h Tarn River Jam

Buvette et Foodtruck sur place.

Organisé par le Foyer rural.

C’est la fête de la musique à Chanac !

Venez chanter et danser devant la salle des fêtes !

A 18h Jazz danse des enfants (7/11ans)

A 18h30 Scène ouverte aux musiciens sur inscription -> frchanac@gmail.com

A 19h Duo accordéon

A 20h Tarn River Jam

Buvette et Foodtruck sur place.

Organisé par le Foyer rural. .

Salle des fêtes Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28 frchanac@gmail.com

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English :

It’s the fête de la musique in Chanac!

Come and sing and dance in front of the village hall!

6pm: Children’s jazz dance (7/11 years)

6.30pm: Open stage for musicians (registration required) -> frchanac@gmail.com

7pm: Accordion duo

8pm: Tarn River Jam

Refreshments and Foodtruck on site.

Organized by the Foyer rural.

L’événement FËTE DE LA MUSIQUE Chanac a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn