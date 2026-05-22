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FËTE DE LA MUSIQUE Chanac

FËTE DE LA MUSIQUE Chanac

FËTE DE LA MUSIQUE Chanac samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 48230 Chanac

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Chanac

FËTE DE LA MUSIQUE

Salle des fêtes Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

C’est la fête de la musique à Chanac !
Venez chanter et danser devant la salle des fêtes !

A 18h Jazz danse des enfants (7/11ans)
A 18h30 Scène ouverte aux musiciens sur inscription -> frchanac@gmail.com
A 19h Duo accordéon
A 20h Tarn River Jam

Buvette et Foodtruck sur place.
Organisé par le Foyer rural.
C’est la fête de la musique à Chanac !
Venez chanter et danser devant la salle des fêtes !

A 18h Jazz danse des enfants (7/11ans)
A 18h30 Scène ouverte aux musiciens sur inscription -> frchanac@gmail.com
A 19h Duo accordéon
A 20h Tarn River Jam

Buvette et Foodtruck sur place.
Organisé par le Foyer rural.   .

Salle des fêtes Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28  frchanac@gmail.com

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English :

It’s the fête de la musique in Chanac!
Come and sing and dance in front of the village hall!

6pm: Children’s jazz dance (7/11 years)
6.30pm: Open stage for musicians (registration required) -> frchanac@gmail.com
7pm: Accordion duo
8pm: Tarn River Jam

Refreshments and Foodtruck on site.
Organized by the Foyer rural.

L’événement FËTE DE LA MUSIQUE Chanac a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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