FËTE DE LA MUSIQUE Chanac
FËTE DE LA MUSIQUE Chanac samedi 20 juin 2026.
Chanac
FËTE DE LA MUSIQUE
Salle des fêtes Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
C’est la fête de la musique à Chanac !
Venez chanter et danser devant la salle des fêtes !
A 18h Jazz danse des enfants (7/11ans)
A 18h30 Scène ouverte aux musiciens sur inscription -> frchanac@gmail.com
A 19h Duo accordéon
A 20h Tarn River Jam
Buvette et Foodtruck sur place.
Organisé par le Foyer rural.
C’est la fête de la musique à Chanac !
Venez chanter et danser devant la salle des fêtes !
A 18h Jazz danse des enfants (7/11ans)
A 18h30 Scène ouverte aux musiciens sur inscription -> frchanac@gmail.com
A 19h Duo accordéon
A 20h Tarn River Jam
Buvette et Foodtruck sur place.
Organisé par le Foyer rural. .
Salle des fêtes Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28 frchanac@gmail.com
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English :
It’s the fête de la musique in Chanac!
Come and sing and dance in front of the village hall!
6pm: Children’s jazz dance (7/11 years)
6.30pm: Open stage for musicians (registration required) -> frchanac@gmail.com
7pm: Accordion duo
8pm: Tarn River Jam
Refreshments and Foodtruck on site.
Organized by the Foyer rural.
L’événement FËTE DE LA MUSIQUE Chanac a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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