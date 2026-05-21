Chanac

FESTIVAL DETOURS DU MONDE 2026

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-11

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

Les voix & les Échos du Monde raisonnent

Il y a, dans chaque voix, bien plus qu’un chant.

Il y a une mémoire, une langue, une terre, une histoire.

Il y a parfois une blessure, souvent une résistance, toujours une manière d’habiter le

monde.

Pour cette 23e édition, Détours du Monde a choisi de placer au cœur de sa programmation les voix et les échos du monde. Des voix qui traversent les frontières, les générations, les récits et les paysages. Des voix qui portent les héritages, mais aussi les réinventions, les frottements, les métissages, les élans d’aujourd’hui. Depuis plus de vingt ans, le festival défend une conviction simple et profonde les musiques du monde ne sont pas un ailleurs lointain, figé ou folklorique. Elles sont au contraire un espace vivant, vibrant, traversé par les circulations, les influences, les langues, les combats, les joies et les imaginaires de notre temps. Elles racontent le monde tel qu’il se transforme, tel qu’il se confronte, tel qu’il se rêve aussi.

Dans une époque traversée par les fractures, les violences, les replis et les tensions qui traversent nos sociétés comme le monde, nous croyons plus que jamais à la nécessité de ces espaces où l’on écoute, où l’on se rencontre, où l’on accepte d’être déplacé par la parole, la beauté et l’altérité.

Cette année encore, des artistes venus d’horizons multiples feront résonner à Détours du Monde des formes musicales libres, puissantes, sensibles et profondément incarnées. Des voix majeures, des voix singulières, des voix en création, des voix de mémoire et des voix de passage. Des artistes qui relient les traditions aux formes contemporaines, les racines aux inventions, l’intime au collectif.

Mais ces échos du monde ne se déploient pas hors-sol. Ils viennent prendre place ici, entre Aubrac et Gorges du Tarn, dans des villages, des paysages, des lieux de vie, de patrimoine et de rencontre. À Chanac, cœur battant du festival, comme dans chacune des étapes qui jalonnent cette semaine, nous voulons continuer à faire de la musique un espace de proximité, de partage, de curiosité et d’hospitalité.

Dans un territoire rural où l’on pourrait croire les horizons plus lointains, nous faisons au contraire le pari qu’ils peuvent être plus proches, plus sensibles, plus puissants. Qu’un festival peut être à la fois exigeant et populaire, ancré et ouvert, festif et profondément humain.

Alors, pendant quelques jours, laissons les voix nous traverser. Écoutons ce qu’elles portent de mémoire, de beauté, de lutte, d’élan et de fraternité. Et laissons leurs échos dessiner, ensemble, un autre rapport au monde.

Bienvenue à Détours du Monde.

Bienvenue chez vous, partout.

PRIX DES SPECTACLES

13 juillet Selim Trio 12 €

14 juillet Siân Pottok 12 €

15 juillet Nuit Noire: 12 €

18 juillet Tarakna, Fatoumata Diawara, Maya Kamaty 26 € en prévente 29 € sur place pour la soirée du vendredi ;

19 juillet Barrut, Hommage à Rachid Taha, Las Panteras 22 € en prévente 26 € sur place pour la soirée du samedi ;

Pass 2 jours 45 € en prévente 50 € sur place

Pass de tous les détours ! les 7 jours 95 €

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement FESTIVAL DETOURS DU MONDE 2026 Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental