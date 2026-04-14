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FÊTE VOTIVE DE CHANAC Chanac

FÊTE VOTIVE DE CHANAC Chanac

FÊTE VOTIVE DE CHANAC Chanac vendredi 26 juin 2026.

Ville : 48230 Chanac

Département : Lozère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit Journée

Chanac

FÊTE VOTIVE DE CHANAC

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Comme tous les ans, rendez-vous le dernier week-end du mois de juin pour la fête votive de Chanac !
Un week-end rempli d’animations, de musique et festivités pour tout âge.

Programmation à venir…

Fête foraine tout le week-end restauration et buvette sur place
Comme tous les ans, rendez-vous le dernier week-end du mois de juin pour la fête votive de Chanac !
Un week-end rempli d’animations, de musique et festivités pour tout âge.

Programmation à venir…

Fête foraine tout le week-end restauration et buvette sur place   .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 81 55 61 26  comite.chanac48230@hotmail.fr

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English :

Like every year, the last weekend of June sees the Chanac Votive Festival!
A weekend of entertainment, music and festivities for all ages.

Program to come…

Funfair all weekend food and refreshments on site

L’événement FÊTE VOTIVE DE CHANAC Chanac a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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