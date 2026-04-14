FÊTE VOTIVE DE CHANAC Chanac
FÊTE VOTIVE DE CHANAC Chanac vendredi 26 juin 2026.
Chanac
FÊTE VOTIVE DE CHANAC
Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Comme tous les ans, rendez-vous le dernier week-end du mois de juin pour la fête votive de Chanac !
Un week-end rempli d’animations, de musique et festivités pour tout âge.
Programmation à venir…
Fête foraine tout le week-end restauration et buvette sur place
Comme tous les ans, rendez-vous le dernier week-end du mois de juin pour la fête votive de Chanac !
Un week-end rempli d’animations, de musique et festivités pour tout âge.
Programmation à venir…
Fête foraine tout le week-end restauration et buvette sur place .
Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 81 55 61 26 comite.chanac48230@hotmail.fr
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English :
Like every year, the last weekend of June sees the Chanac Votive Festival!
A weekend of entertainment, music and festivities for all ages.
Program to come…
Funfair all weekend food and refreshments on site
L’événement FÊTE VOTIVE DE CHANAC Chanac a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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