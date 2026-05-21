Chanac

DETOURS DU MONDE TARAKNA

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

Kahina Afzim Chant, qanun

Nicolas Beck Direction artistique, arrangements

Théophile Joubert Musique

Bastian Pfefferli Musique

Porté par la voix envoûtante de Kahina Afzim, Tarakna fait résonner la poésie des femmes kabyles dans une création musicale sensible et profondément actuelle.

Le projet puise dans des contes et poèmes berbères d’Algérie transmis de génération en génération. On y entend des récits d’amours secrètes, d’unions non consenties, de légendes et de résistances intimes. En redonnant à cette littérature orale sa forme chantée, Kahina Afzim en révèle toute la force, la liberté de ton et la modernité.

Autour d’elle, les arrangements électro-acoustiques ouvrent un nouvel espace à cette parole ancienne. Entre mémoire et création, Tarakna tisse un dialogue subtil entre les héritages amazighs, les sonorités méditerranéennes et une écriture contemporaine porté par la direction artistique de Nicolas Beck.

À Chanac, cette musique trouvera un écho particulier dans la douceur du début de soirée. Une invitation à entrer dans un espace d’écoute, de présence et de partage, comme on s’assoit ensemble pour laisser circuler les récits. .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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English :

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement DETOURS DU MONDE TARAKNA Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental