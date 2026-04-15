Chanac

VISITE GUIDÉE DE CHANAC

Quartier de la Vignogue Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Accompagnés d’une guide, venez découvrir l’histoire de ce village aux charmes médiévaux. Un panorama exceptionnel vous attend au sommet de la tour.

Escaliers irréguliers, bonne mobilité nécessaire pour monter dans la tour.

Participation libre.

Départ devant la Tour de Chanac à 17h.

Renseignements et inscriptions au 04 66 17 25 90.

Accompagnés d’une guide, venez découvrir l’histoire de ce village aux charmes médiévaux. Un panorama exceptionnel vous attend au sommet de la tour.

Escaliers irréguliers, bonne mobilité nécessaire pour monter dans la tour.

Participation libre.

Départ devant la Tour de Chanac à 17h.

Renseignements et inscriptions au 04 66 17 25 90. .

Quartier de la Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 17 25 90

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English :

Accompanied by a guide, come and discover the history of this charming medieval village. An exceptional panorama awaits you at the top of the tower.

Uneven stairs, good mobility required to climb the tower.

Free admission.

Departure from the Tour de Chanac at 5pm.

Information and registration on 04 66 17 25 90.

L’événement VISITE GUIDÉE DE CHANAC Chanac a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn