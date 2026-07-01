DON DU SANG Salle des fêtes Chanac

Informations pratiques

Chanac

DON DU SANG

Salle des fêtes Quartier la Vignogue Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Donner son sang est un acte de générosité pour les malades qui en ont besoin ou tout simplement la recherche médicale. N’hésitez pas et aller à la rencontre des soignants qui se déplacent sur les lieux de collecte pour en savoir plus. Rendez-vous à la salle des fêtes du village de 15h à 19h.

Donner son sang est un acte de générosité pour les malades qui en ont besoin ou tout simplement la recherche médicale. N’hésitez pas et aller à la rencontre des soignants qui se déplacent sur les lieux de collecte pour en savoir plus. Rendez-vous à la salle des fêtes du village de 15h à 19h. .

Salle des fêtes Quartier la Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie

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English :

Donating blood is an act of generosity for patients in need, or simply for medical research. Don’t hesitate to go and meet the caregivers who visit the blood drives to find out more. See you at the village hall from 3pm to 7pm.

L’événement DON DU SANG Chanac a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn