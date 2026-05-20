JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BALADE BUCOLIQUE AU CHÂTEAU DE RESSOUCHES Ressouches Chanac
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BALADE BUCOLIQUE AU CHÂTEAU DE RESSOUCHES Ressouches Chanac samedi 19 septembre 2026.
Chanac
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BALADE BUCOLIQUE AU CHÂTEAU DE RESSOUCHES
Ressouches Château de Ressouches Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Ressouches vous ouvre ses portes pour admirer ses remarquables extérieurs., ses jardins en terrasse et ses buis taillés à la française.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Ressouches vous ouvre ses portes pour admirer ses remarquables extérieurs., ses jardins en terrasse et ses buis taillés à la française. Samedi et Dimanche de 14h à 18h. sans réservation, gratuit. .
Ressouches Château de Ressouches Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28
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English :
On the occasion of the European Heritage Days, Château de Ressouches is opening its doors to allow you to admire its remarkable exteriors, terraced gardens and French boxwood.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BALADE BUCOLIQUE AU CHÂTEAU DE RESSOUCHES Chanac a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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