JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BALADE BUCOLIQUE AU CHÂTEAU DE RESSOUCHES Ressouches Chanac

Chanac

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BALADE BUCOLIQUE AU CHÂTEAU DE RESSOUCHES

Ressouches Château de Ressouches Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Ressouches vous ouvre ses portes pour admirer ses remarquables extérieurs., ses jardins en terrasse et ses buis taillés à la française.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Ressouches vous ouvre ses portes pour admirer ses remarquables extérieurs., ses jardins en terrasse et ses buis taillés à la française. Samedi et Dimanche de 14h à 18h. sans réservation, gratuit. .

Ressouches Château de Ressouches Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, Château de Ressouches is opening its doors to allow you to admire its remarkable exteriors, terraced gardens and French boxwood.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BALADE BUCOLIQUE AU CHÂTEAU DE RESSOUCHES Chanac a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn