MARCHÉ NOCTURNE DE CHANAC Site de la Tour Chanac

Chanac

MARCHÉ NOCTURNE DE CHANAC

Site de la Tour Place du Plô Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Marché de producteurs en soirée au pied de la tour de Chanac.

Produits du terroir, animations, buvette, restauration sur place.

Marché de producteurs en soirée au pied de la tour de Chanac.

Produits du terroir, animations, buvette, restauration sur place. .

Site de la Tour Place du Plô Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 37 31 41 05

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English :

Producers’ market in the evening at the foot of the tower of Chanac.

Local products, entertainment, refreshments and food on the spot.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE DE CHANAC Chanac a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn