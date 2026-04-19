MARCHÉ NOCTURNE DE CHANAC Site de la Tour Chanac
MARCHÉ NOCTURNE DE CHANAC Site de la Tour Chanac mercredi 5 août 2026.
Chanac
MARCHÉ NOCTURNE DE CHANAC
Site de la Tour Place du Plô Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Marché de producteurs en soirée au pied de la tour de Chanac.
Produits du terroir, animations, buvette, restauration sur place.
Marché de producteurs en soirée au pied de la tour de Chanac.
Produits du terroir, animations, buvette, restauration sur place. .
Site de la Tour Place du Plô Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 37 31 41 05
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English :
Producers’ market in the evening at the foot of the tower of Chanac.
Local products, entertainment, refreshments and food on the spot.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE DE CHANAC Chanac a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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