JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA TOUR Site de la tour Chanac
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA TOUR Site de la tour Chanac samedi 19 septembre 2026.
Chanac
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA TOUR
Site de la tour Place du Plô Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lors des journées européennes du patrimoine, la tour ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire de la forteresse et ses anecdotes médiévales.
Visite sans réservation, venir directement sur place.
Tarif participation libre
Lors des journées européennes du patrimoine, la tour ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire de la forteresse et ses anecdotes médiévales.
Visite sans réservation, venir directement sur place.
Tarif participation libre .
Site de la tour Place du Plô Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28
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English :
During the European Heritage Days, the tower opens its doors for you to discover the history of the fortress and its medieval anecdotes.
Visit without reservation, come directly on site.
Price: free participation
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA TOUR Chanac a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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