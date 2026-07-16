Visite libre du château de Ressouches, Château de Ressouches, Chanac

Informations pratiques

Visite libre du château de Ressouches 19 et 20 septembre Château de Ressouches Lozère

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les extérieurs du château de Ressouches et son jardin composé de buis taillés, de rosiers et de nombreuses fleurs.

La visite se poursuivra autour de la ferme caussenarde et du manoir du XVIIe siècle, avant l’ouverture exceptionnelle de la chapelle.

Château de Ressouches Le village, 48230 Chanac Chanac 48230 Lozère Occitanie 06 72 83 82 39 En 1560, une seigneurie de Ressouches est mentionnée. Charles d’Aragon, seigneur de Ressouches, fit construire son château dans la seconde moitié du XVIe siècle, sur les fondations d’un bâtiment édifié au XIIIe siècle.

L’édifice se compose d’un corps de logis à trois étages. Deux tours d’angle flanquent le bâtiment à l’est et à l’ouest. Au nord, une tour circulaire abrite l’escalier de pierre et se termine par des corbeaux qui, primitivement, supportaient un mâchicoulis destiné à la défense de la porte d’entrée. La façade sud est percée de quatre fenêtres à meneaux.

Le château est partiellement classé au titre des Monuments historiques.

Les jardins sont ouverts au public les mois de juillet, août et septembre sur rendez-vous, et ponctuellement dans l’année pour les Rendez-vous aux jardins et les Journées européennes du patrimoine. Après le pont de Chanac. Direction Rodez : 2 km après à gauche. N88, 25 km à l’ouest de Mende. Depuis A75, sortie 31-1, au rond-point, prendre Chanac, à 5 km à droite à Ressouches.

Visite de l’extérieur du Château de Ressouches, jardin de buis taillés de roses et fleurs multiples, visite egalement des extérieurs de la ferme Caussenarde et du manoir du 17 eme . Puis ouverture de…

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