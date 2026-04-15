Chanac

VISITE DE LA TOUR DE CHANAC

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite de la Tour de Chanac, ouvert tous les jeudis de 14h à 18h en juillet et août.

Venez découvrir ce donjon médiéval du XIIème siècle, seul vestige de l’ancien château qui surplombait le village.

Tarif libre.

Visite de la Tour de Chanac, ouvert tous les jeudis de 14h à 18h en juillet et août.

Venez découvrir ce donjon médiéval du XIIème siècle, seul vestige de l’ancien château qui surplombait le village.

Tarif libre. .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Tour de Chanac, open every Thursday from 2pm to 6pm in July and August.

Come and discover this 12th-century medieval keep, the only vestige of the ancient castle overlooking the village.

Free admission.

L’événement VISITE DE LA TOUR DE CHANAC Chanac a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn