Chanac

DETOURS DU MONDE POPLITÊ

Place du Plo Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

Percussions et voix Léa Chikitou, Lise Dieumegard, Noémie Hajosi, Laura

Marteau Anaïs Vaillant

Poplitê puise dans les traditions du coco, musique populaire du Nordeste brésilien, pour faire émerger une forme vivante, collective et profondément ancrée dans le rythme.

Porté par les voix, les percussions et le mouvement, le groupe explore cette pratique où musique et danse ne font qu’un. Le coco se construit dans l’instant, au plus près du sol, dans une relation directe entre celles et ceux qui jouent, chantent et participent.

À travers ce répertoire, Poplitê fait circuler une énergie simple et essentielle, où la répétition devient transe légère, où le collectif prend le dessus sur l’individuel. Une manière de faire musique ensemble, sans hiérarchie, dans l’écoute et le partage.

Sur la place du Plô, la forme se rapprochera naturellement de la roda un cercle qui se crée, entre traditions du Brésil et cultures populaires d’ici. Un moment ouvert, accessible, où le public est invité à entrer dans le mouvement. .

Place du Plo Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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English :

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement DETOURS DU MONDE POPLITÊ Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental