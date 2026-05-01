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Aux sources du ru de Baulches Lieu-dit Pesteau le Bas Merry-Sec

Aux sources du ru de Baulches Lieu-dit Pesteau le Bas Merry-Sec samedi 9 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Pesteau le Bas

Adresse : Au lavoir Pesteau-le-Bas

Ville : 89560 Merry-Sec

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Merry-Sec

Aux sources du ru de Baulches

Lieu-dit Pesteau le Bas Au lavoir Pesteau-le-Bas Merry-Sec Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

L’eau et la biodiversité en Forterre: précieuses et insoupçonnées, à découvrir!
Rdv au lavoir de Pesteau-le-Bas itinéraire de 4Km.
Ouvert à tous, inscription recommandée.   .

Lieu-dit Pesteau le Bas Au lavoir Pesteau-le-Bas Merry-Sec 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@cpie-yonnenievre.org

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English : Aux sources du ru de Baulches

L’événement Aux sources du ru de Baulches Merry-Sec a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !