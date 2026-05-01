Aux sources du ru de Baulches Lieu-dit Pesteau le Bas Merry-Sec

Merry-Sec

Aux sources du ru de Baulches

Lieu-dit Pesteau le Bas Au lavoir Pesteau-le-Bas Merry-Sec Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’eau et la biodiversité en Forterre: précieuses et insoupçonnées, à découvrir!

Rdv au lavoir de Pesteau-le-Bas itinéraire de 4Km.

Ouvert à tous, inscription recommandée. .

Lieu-dit Pesteau le Bas Au lavoir Pesteau-le-Bas Merry-Sec 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org

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English : Aux sources du ru de Baulches

L’événement Aux sources du ru de Baulches Merry-Sec a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !