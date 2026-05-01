Aux sources du ru de Baulches Lieu-dit Pesteau le Bas Merry-Sec
Aux sources du ru de Baulches Lieu-dit Pesteau le Bas Merry-Sec samedi 9 mai 2026.
Merry-Sec
Aux sources du ru de Baulches
Lieu-dit Pesteau le Bas Au lavoir Pesteau-le-Bas Merry-Sec Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’eau et la biodiversité en Forterre: précieuses et insoupçonnées, à découvrir!
Rdv au lavoir de Pesteau-le-Bas itinéraire de 4Km.
Ouvert à tous, inscription recommandée. .
Lieu-dit Pesteau le Bas Au lavoir Pesteau-le-Bas Merry-Sec 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aux sources du ru de Baulches
L’événement Aux sources du ru de Baulches Merry-Sec a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !