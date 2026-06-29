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Aux Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14

Aux Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14

Aux Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14 mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Promenade Jane et Paulette Nardal
Adresse
100 rue didot
Ville
75014 PARIS 14
Département
Paris
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Tarif
<p></p>

Activités Tout Public (enfants, jeunes, familles) proposées par le centre social et culturel Didot

Jeux de société- Grands jeux en
bois – Stand maquillage.

Structure gonflable, espace petite enfance

Vente de crêpes, gâteaux et boissons non alcoolisées.

L’ensemble des ventes sont réalisées pour auto-financer des projets pour des familles.

Animations hors les murs pour toute la famille… Vente de gâteaux et de boissons.
Le mercredi 22 juillet 2026
de à
Le mercredi 15 juillet 2026
de à
Le mercredi 08 juillet 2026
de à
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-22T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T00:00:00+02:00_2026-07-08T23:59:00+02:00;2026-07-15T00:00:00+02:00_2026-07-15T23:59:00+02:00;2026-07-22T00:00:00+02:00_2026-07-22T23:59:00+02:00

Promenade Jane et Paulette Nardal 100 rue didot  75014 A proximité de la Place Alice Guy – 100 rue Didot-PARIS 14
+33145414668 direction.centresocialdidot@orange.fr https://www.facebook.com/centredidot/ https://www.facebook.com/centredidot/


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