Aux Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14
Aux Terrasses Didot Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14 mercredi 8 juillet 2026.
Activités Tout Public (enfants, jeunes, familles) proposées par le centre social et culturel Didot
Jeux de société- Grands jeux en
bois – Stand maquillage.
Structure gonflable, espace petite enfance
Vente de crêpes, gâteaux et boissons non alcoolisées.
L’ensemble des ventes sont réalisées pour auto-financer des projets pour des familles.
Animations hors les murs pour toute la famille… Vente de gâteaux et de boissons.
Le mercredi 22 juillet 2026
de à
Le mercredi 15 juillet 2026
de à
Le mercredi 08 juillet 2026
de à
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-22T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T00:00:00+02:00_2026-07-08T23:59:00+02:00;2026-07-15T00:00:00+02:00_2026-07-15T23:59:00+02:00;2026-07-22T00:00:00+02:00_2026-07-22T23:59:00+02:00
Promenade Jane et Paulette Nardal 100 rue didot 75014 A proximité de la Place Alice Guy – 100 rue Didot-PARIS 14
+33145414668 direction.centresocialdidot@orange.fr https://www.facebook.com/centredidot/ https://www.facebook.com/centredidot/
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