Aux Vignobles ! La Rochelle Espace Encan Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle La Rochelle 6 – 8 mars Tarifs :

Sur place : 5€ (le verre de dégustation est offert avec l’entrée payante)

Le salon Aux Vignobles ! s’installe à La Rochelle du 6 au 8 mars pour un rendez-vous dédié aux plaisirs du vin et de la gastronomie

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à La Rochelle, à l’Espace Encan Organisé par GL events Exhibitions, du 6 au 8 mars, 80 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de La Rochelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T19:00:00.000+01:00

1

salome.r@oxygen-rp.com

Espace Encan Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

