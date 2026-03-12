Aux Vignobles ! Vannes Le Chorus, Vannes Vannes 13 – 15 mars Tarifs :

Sur place : 5€ (le verre de dégustation est offert avec l’entrée payante)

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Le salon Aux Vignobles ! s’installe à Vannes du 13 au 15 mars pour un rendez-vous dédié aux plaisirs du vin et de la gastronomie

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Vannes, au Chorus. Organisé par GL events Exhibitions, du 13 au 15 mars, 140 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de Vannes.

Le Chorus, Vannes 8 Rue Daniel Gilard, 56000 Vannes Sud-Ouest – Conleau Vannes 56000 Morbihan



