Informations pratiques

Chartres

Aux vignobles ! Vins et gastronomie à Chartres

D32 Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Des saveurs de la France entière seront réunies à Chartres à l’occasion du passage du salon Aux Vignobles 2026.

150 artisans et producteurs venus de toute la France vous feront découvrir les vins et la gastronomie de leurs régions. Chacun d’entre eux aura à cœur de transmettre sa passion, de raconter les petites et grandes histoires qui entourent leurs produits ou de proposer des dégustations aux visiteurs gourmets. Que vous soyez gourmands, gourmets ou simples curieux, amateur de vins, de produits sucrés et salés, vos prochains produits favoris sont à découvrir au salon Aux Vignobles. .

D32 Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Flavors from all over France will come together in Chartres for the 2026 Aux Vignobles fair.

L’événement Aux vignobles ! Vins et gastronomie à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-08-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES