Informations pratiques

Auxonne

Auxonne, lieu de divertissement

11 Rue de Berbis Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Avec Nathalie, redécouvrez l’histoire des lieux de fêtes et loisirs d’Auxonne le cinéma, le kiosque, les restaurants… Des lieux que vous fréquentez certainement mais dont vous ignorez l’histoire ! .

11 Rue de Berbis Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr

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English : Auxonne, lieu de divertissement

L’événement Auxonne, lieu de divertissement Auxonne a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)