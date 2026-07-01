Auxonne, lieu de divertissement Auxonne
vendredi 10 juillet 2026 · Auxonne
Informations pratiques
Auxonne
Auxonne, lieu de divertissement
11 Rue de Berbis Auxonne Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Avec Nathalie, redécouvrez l’histoire des lieux de fêtes et loisirs d’Auxonne le cinéma, le kiosque, les restaurants… Des lieux que vous fréquentez certainement mais dont vous ignorez l’histoire ! .
11 Rue de Berbis Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr
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English : Auxonne, lieu de divertissement
L’événement Auxonne, lieu de divertissement Auxonne a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)