Avançons pour Alzheimer Sainte-Foy-la-Grande
Avançons pour Alzheimer Sainte-Foy-la-Grande samedi 13 juin 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Avançons pour Alzheimer
Salle Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
France Alzheimer Gironde en partenariat avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen organise la 11ème édition Avançons pour Alzheimer .
9h Rando pédestre 4km, 8km, inscription à partir de 8h RDV en face de la Société Générale rue de la République (Inscription à partir de 8h Café offert) La randonnée est proposée au tarif de 5€ par personne (gratuite pour les moins de 18 ans) au profit des actions menées par France Alzheimer Gironde.
10h 17h Salle Paul Bert
Exposition photos Les outils d’autrefois Venez découvrir une exposition pleine de souvenirs et de traditions autour des outils d’autrefois.
Portraits Sonores, les Aidants réalisées par Anthony Bacchetta, photographe, écrivain.
15h30 Thé dansant animé par Pascaline André, accordéoniste.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Stand d’informations France Alzheimer Gironde.
Renseignements au 06 40 13 12 97 ou 06 25 14 53 90. .
Salle Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Avançons pour Alzheimer
L’événement Avançons pour Alzheimer Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays Foyen
À voir aussi à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde)
- Parentalité numérique Le numérique et les 100 premiers jours de votre enfant Sainte-Foy-la-Grande 12 juin 2026
- Fête de l’École Paul Bert Pauline Kergomard École Paul Bert Pauline Kergomard Sainte-Foy-la-Grande 13 juin 2026
- Fête de la musique Rues de la Bastide Sainte-Foy-la-Grande 19 juin 2026
- Présentation du Livre Et Dieu dans tout ça de Serge HASTOM Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande 27 juin 2026
- Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 1 juillet 2026