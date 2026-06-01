Sainte-Foy-la-Grande

Avançons pour Alzheimer

Salle Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

France Alzheimer Gironde en partenariat avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen organise la 11ème édition Avançons pour Alzheimer .

9h Rando pédestre 4km, 8km, inscription à partir de 8h RDV en face de la Société Générale rue de la République (Inscription à partir de 8h Café offert) La randonnée est proposée au tarif de 5€ par personne (gratuite pour les moins de 18 ans) au profit des actions menées par France Alzheimer Gironde.

10h 17h Salle Paul Bert

Exposition photos Les outils d’autrefois Venez découvrir une exposition pleine de souvenirs et de traditions autour des outils d’autrefois.

Portraits Sonores, les Aidants réalisées par Anthony Bacchetta, photographe, écrivain.

15h30 Thé dansant animé par Pascaline André, accordéoniste.

Entrée gratuite et ouverte à tous.

Stand d’informations France Alzheimer Gironde.

Renseignements au 06 40 13 12 97 ou 06 25 14 53 90. .

Salle Paul Bert Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90

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English : Avançons pour Alzheimer

L’événement Avançons pour Alzheimer Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays Foyen