Parentalité numérique Le numérique et les 100 premiers jours de votre enfant Sainte-Foy-la-Grande
Parentalité numérique Le numérique et les 100 premiers jours de votre enfant Sainte-Foy-la-Grande vendredi 12 juin 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Parentalité numérique Le numérique et les 100 premiers jours de votre enfant
Différents lieux Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-12 11:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-26
Parentalité Numérique Le numérique et les 1000 premiers jours de votre enfant
Vous êtes futur parent ou parent d’un enfant de moins de 3 ans ? Venez participer à un temps d’échange convivial autour de la place du numérique dans la petite enfance.
Au programme échanges entre parents, conseils et informations sur les écrans et les tout-petits, réflexion autour des usages numériques en famille, partage d’expériences et de bonnes pratiques.
– Vendredi 12 juin de 10h à 11h30 LAEP Le Mille Pattes (Parking Jardin public Allée Jean-Raymond Guyon) Sainte-Foy-la-Grande
– Vendredi 26 juin de 10h à 11h30 Maison de la Petite Enfance du Pays Foyen (38 rue Louis Pasteur) Sainte-Foy-la-Grande
Les enfants sont les bienvenus, des jeux seront mis à disposition.
Renseignements au 07 85 02 76 89 .
Différents lieux Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 02 76 89 vwolf@coeurdebastide.fr
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English : Parentalité numérique Le numérique et les 100 premiers jours de votre enfant
L’événement Parentalité numérique Le numérique et les 100 premiers jours de votre enfant Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays Foyen
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