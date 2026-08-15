Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26 Urrugne
dimanche 16 août 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26
29 Rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5.3 – 5.3 – 5.3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:20:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26. Restauration à l’issue de la séance. .
29 Rue Bernard de Coral Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26
L’événement Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26 Urrugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché du Bourg Urrugne 15 août 2026
- Concert Iturrutxa Socoa Urrugne 15 août 2026
- Untxin en fête Quartier Socoa Urrugne 15 août 2026
- Mutxiko Urrugne 16 août 2026
- Marché de Socoa Rue de l’Untxin Urrugne 17 août 2026