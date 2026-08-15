Informations pratiques

Urrugne

Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26

29 Rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.3 – 5.3 – 5.3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:20:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26. Restauration à l’issue de la séance. .

29 Rue Bernard de Coral Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26

L’événement Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26 Urrugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque