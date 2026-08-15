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Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26 Urrugne

dimanche 16 août 2026 · Urrugne

Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26 Urrugne

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:20:00
Adresse
29 Rue Bernard de Coral
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5.3 5.3 5.3 Tarif réduit

Urrugne

Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26

29 Rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.3 – 5.3 – 5.3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:20:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26. Restauration à l’issue de la séance.   .

29 Rue Bernard de Coral Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26

L’événement Avant-première du film Notre Salut prix du scénario cannes 26 Urrugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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