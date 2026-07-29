Avant-première Emeraude Cinéma Dinard La Vie d’une Femme Emeraude cinéma Dinard Dinard
lundi 17 août 2026 · Emeraude cinéma Dinard · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Avant-première Emeraude Cinéma Dinard La Vie d’une Femme
Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:15:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion du film La Vie d’une Femme en avant première.
En présence de la réalisatrice Charline Bourgeois-Taquet.
Synopsis
Gabrielle se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?
De Charline Bourgeois-Taquet. .
Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Avant-première Emeraude Cinéma Dinard La Vie d’une Femme Dinard a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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