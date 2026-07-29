Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Notre Salut Emeraude cinéma Dinard Dinard

Informations pratiques

Dinard

Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Notre Salut

Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion du film Notre Salut en avant première.

Synopsis

Septembre 1940. Henri Marre débarque seul à Vichy. Sans connaissances, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte Notre salut qu’il entend faire publier. Henri veut aider à sauver la France de la débâcle, mais peut-être et surtout se sauver de sa propre débâcle…

De Emmanuel Marre .

Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Notre Salut Dinard a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme