Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Notre Salut Emeraude cinéma Dinard Dinard
dimanche 30 août 2026 · Emeraude cinéma Dinard · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Notre Salut
Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion du film Notre Salut en avant première.
Synopsis
Septembre 1940. Henri Marre débarque seul à Vichy. Sans connaissances, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte Notre salut qu’il entend faire publier. Henri veut aider à sauver la France de la débâcle, mais peut-être et surtout se sauver de sa propre débâcle…
De Emmanuel Marre .
Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Notre Salut Dinard a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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