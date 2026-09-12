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Avant-première LA VIE D’UNE FEMME, Cinéma Nord-Sud, Genève

mardi 15 septembre 2026 · Cinéma Nord-Sud · Genève

Avant-première LA VIE D’UNE FEMME, Cinéma Nord-Sud, Genève

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Cinéma Nord-Sud
Adresse
Rue de la Servette 78, 1202 Genève
Ville
1202 Genève
Tarif
de 5 à 17.50 CHF

Avant-première LA VIE D’UNE FEMME Mardi 15 septembre, 18h15 Cinéma Nord-Sud

de 5 à 17.50 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:15:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:15:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Avant-première LA VIE D’UNE FEMME

Mardi 15 septembre à 18h15 au cinéma Le Nord-Sud

En présence de la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet et de la comédienne Léa Drucker

Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202609151815224

Le Pitch:
Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?

Cinéma Nord-Sud Rue de la Servette 78, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 733 19 00 [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202609151815224 »}] [{« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202609151815224 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinema-nord-sud/
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet et la comédienne Léa Drucker

dr

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