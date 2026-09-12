Avant-première LA VIE D’UNE FEMME, Cinéma Nord-Sud, Genève
mardi 15 septembre 2026 · Cinéma Nord-Sud · Genève
Informations pratiques
Avant-première LA VIE D’UNE FEMME Mardi 15 septembre, 18h15 Cinéma Nord-Sud
de 5 à 17.50 CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:15:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:15:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Avant-première LA VIE D’UNE FEMME
Mardi 15 septembre à 18h15 au cinéma Le Nord-Sud
En présence de la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet et de la comédienne Léa Drucker
Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202609151815224
Le Pitch:
Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?
Cinéma Nord-Sud Rue de la Servette 78, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 733 19 00 [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202609151815224 »}] [{« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202609151815224 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinema-nord-sud/
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet et la comédienne Léa Drucker
dr
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