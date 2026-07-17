Atelier familles avec l’artiste céramiste Yusuké Y. Offhause, Site archéologique Saint-Antoine (SaSA), Genève
samedi 5 septembre 2026 · Site archéologique Saint-Antoine (SaSA) · Genève
Informations pratiques
Atelier familles avec l’artiste céramiste Yusuké Y. Offhause Samedi 5 septembre, 10h00 Site archéologique Saint-Antoine (SaSA)
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00
Dans le cadre de la journée festive organisée à l’occasion de l’inauguration du Site Archéologique Saint Antoine au grand public, le MAMCO —partenaire culturel du projet— présente une exposition temporaire et propose un programme d’activités pour le public.
Les œuvres des artistes libanais Joana Hadjithomas & Khalil Joreige en relation avec l’archéologie, dévoilent des images enfouies et des « messages du sous-sol » pour questionner notre place au sein d’un cycle ininterrompu de ruptures, de continuités et de discontinuités, de catastrophes et de renaissances.
Programme :
10h- 13h : en continu sous la tente du MAMCO
Atelier pour les familles avec l’artiste céramiste genevois Yusuké Y. Offhause.
Gratuit dans la limite des places disponibles
17h : conversation entre les artistes Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Lionel Bovier, directeur du MAMCO et l’équipe scientifique du site archéologique.
Site archéologique Saint-Antoine (SaSA) Rue Théodore De-Bèze, 1204 Genève, Suisse Genève 1204 Cité Genève https://www.geneve.ch/site-archeologique-saint-antoine-sasa Esplanade Théodelinde
Une animation en continu
droits réservés : Yusuké Y. Offhause.
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