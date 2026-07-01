Avant-première DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, Les Scala, Genève

Informations pratiques

Avant-première DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE Vendredi 17 juillet, 18h45 Les Scala

de 5 à 17.50 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:45:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:45:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Avant-première DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE en présence de l’équipe du film !

Vendredi 17 juillet 2026 à 18h45 au Cinéma Les Scala

Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202607171845220

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur Martin Darondeau et de la comédienne Pauline Clément

Le Pitch:

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

De Bertrand Usclat et Martin Darondeau. Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands, Guillaume Gallienne, Benjamin Lavernhe

France, 1h15, V.O. française sous-titrée anglais

Les Scala Rue des Eaux-Vives 23, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 736 04 22 http://www.les-scala.ch [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202607171845220 »}] [{« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202607171845220 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/les-scala/

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur Martin Darondeau et de la comédienne Pauline Clément

dr