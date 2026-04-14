«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : dansons avec Hinatea, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève

«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : dansons avec Hinatea Mercredi 1 juillet, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG)

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T15:45:00+02:00

Fin : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T15:45:00+02:00

Dans le cadre du programme «Partir en livres» dont la thématique pour cet été est « Nos petits et grands héros », partons découvrir comment Hinatea va surmonter son stress, à l’aide de sa grand-mère, pour réussir son examen de ‘Ori Tahiti, la danse tahitienne. Après avoir observé le Hei Tiki de l’exposition permanente, écoutons l’histoire d’Hinatea suivie de sons tahitiens.

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@geneve.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le mercredi 1er juillet à 15h. Gratuit, sur inscription

© MEG, Johnathan Watts