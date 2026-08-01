AVANT-PREMIÈRE Le Corset de Louis Clichy SEW Manufacture des tabacs Morlaix
samedi 22 août 2026 · SEW Manufacture des tabacs · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
AVANT-PREMIÈRE Le Corset de Louis Clichy
SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:15:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez découvrir en avant-première, dans les salles de Cinéma de La Salamandre au SEW, le film d’animation qui a décroché tous les prix cette année à Cannes et à Annecy.
Synopsis
Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible.
1h31 à partir de 7 ans .
SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14
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English :
L’événement AVANT-PREMIÈRE Le Corset de Louis Clichy Morlaix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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