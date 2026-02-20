Avant Première Nuestra Tierra Festival Best of Doc Ciné Breiz Rostrenen

Avant Première Nuestra Tierra Festival Best of Doc

Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un film sur les questions de justice sociale et de luttes autochtones réalisé par Lucrecia Martel.

Le 12 octobre 2009, Javier Chocobar, membre de la communauté indigène Chuschagasta, est abattu par un propriétaire terrien accompagné de deux ex-policiers, venus l’expulser illégalement de ses terres dans la province de Tucumán. Alternant moments du procès, archives et scènes de vie, Nuestra Tierra, premier documentaire de Lucrecia Martel, réalisé et monté sur un temps long, s’écarte du registre dénonciateur centré sur un fait isolé. Le film met plutôt au jour la continuité d’une logique d’expropriation séculaire toujours à l’œuvre. Une œuvre rigoureuse et surprenante, contre l’oubli sous toutes ses formes.

Org. Ty Films .

Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

