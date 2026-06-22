UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chilly-Mazarin

Avant-Première Patouille et Momo Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin

vendredi 10 juillet 2026 · Cinéma François Truffaut · Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Cinéma François Truffaut
Adresse
19 RUE FRANCOIS MOUTHON
Ville
91380 Chilly-Mazarin
Département
Essonne
Tarif
4 4 5.2 Tarif réduit

Chilly-Mazarin

Avant-Première Patouille et Momo

Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin Essonne

Tarif : 4 – 4 – 5.2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Projection en avant-première + animation
  .

Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42  info@cinetruffaut.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preview Screening + Entertainment

L’événement Avant-Première Patouille et Momo Chilly-Mazarin a été mis à jour le 2026-06-22 par Destination Paris-Saclay