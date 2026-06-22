Avant-Première Patouille et Momo Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin
vendredi 10 juillet 2026 · Cinéma François Truffaut · Chilly-Mazarin
Informations pratiques
Chilly-Mazarin
Avant-Première Patouille et Momo
Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin Essonne
Tarif : 4 – 4 – 5.2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Projection en avant-première + animation
.
Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42 info@cinetruffaut.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Preview Screening + Entertainment
L’événement Avant-Première Patouille et Momo Chilly-Mazarin a été mis à jour le 2026-06-22 par Destination Paris-Saclay