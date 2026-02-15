Avant Première Planètes Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains
Avant Première Planètes
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Avant-Première Planètes
En présence exceptionnelle d’Alain Layrac, scénariste du film
Vivez une soirée unique à l’occasion de l’avant-première de Planètes, un film qui nous entraîne dans une aventure humaine et sensible, au croisement des émotions et des grands questionnements contemporains.
Cette projection prend une dimension toute particulière grâce à la présence exceptionnelle d’Alain Layrac, scénariste du film. Figure reconnue du cinéma français, il viendra partager les coulisses de la création la naissance de l’idée, le travail d’écriture, les choix narratifs, et les défis rencontrés pour donner vie à cette histoire à l’écran. .
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30
