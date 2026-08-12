AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes
samedi 29 août 2026 · Cinéma du TNB · Rennes
Informations pratiques
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes Samedi 29 août, 20h00 Ille-et-Vilaine
Tarif unique 6,50€ / Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Projection d’un film surprise
Chaque mois, profitez d’une soirée originale au Cinéma du TNB, où l’équipe vous propose l’un de ses films coup de cœur en avant-première. Le titre reste surprise jusqu’aux dernières minutes avant le début de la projection. Laissez-vous prendre au jeu !
PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Accueil autour d’un verre
Présentation des événements d’octobre
Quiz et cadeaux
Projection d’un film surprise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T23:00:00.000+02:00
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https://www.t-n-b.fr/
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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