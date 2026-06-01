Avant-première surprise, Cinéma La Lanterne, Bègles
Avant-première surprise, Cinéma La Lanterne, Bègles mardi 2 juin 2026.
Avant-première surprise Mardi 2 juin, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde
Tarif habituels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00
Verre offert à l’issue de la séance, en partenariat avec La Cave d’Antoine.
Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/?tab=soon »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
Venez découvrir un film art et essai coup de cœur de notre équipe avant sa sortie ! ciné cinéma
La Lanterne
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