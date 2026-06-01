Ciné-Club Ados : Stand by me, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Club Ados : Stand by me Samedi 13 juin, 14h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:15:00+02:00 – 2026-06-13T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:15:00+02:00 – 2026-06-13T16:45:00+02:00

Le film :Stand by me, de Rob Reiner

Au cours de l’été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l’Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu’il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée. Son corps git au fond des bois. Les enfants décident de s’attribuer le scoop et partent pour la grande foret de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie.

Un chef-d’oeuvre cinématographique qui ressort en salle 40 ans après sa réalisation.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/?tab=soon »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Ciné-club ados : un film choisi à la séance précédente, une animation et un goûter pour les 13-18 ans. ciné cinéma

La Lanterne