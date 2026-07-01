Avant-premières ! 11e édition : 32 films en avant-premières dans les cinémas indépendants parisiens
mercredi 1 juillet 2026
Informations pratiques
Pour cette nouvelle édition, qui se déroulera du 1er au 10 juillet, ce sont 32 long-métrages
différents qui seront présentés en avant-première dans 32 cinémas indépendants.
Ne manquez pas ce temps fort culturel et cinématographique qui éclairera Paris pendant 10 jours.
Petits et grands auront l’occasion de découvrir avant tout le monde les films immanquables de
l’été et de la rentrée prochaine dans les cinémas indépendants de la capitale.
Lieu de défense d’œuvres indépendantes et singulières ainsi que lieu de proximité, de
transmission, de rencontres et de partage, chaque cinéma proposera un film en adéquation avec
sa ligne éditoriale, en présence des équipes de tournage et suivi d’un temps d’échange, afin de
faire vivre une expérience de cinéma unique aux spectateurs et spectatrices.
Cette manifestation est soutenue par la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée et Audiens.
En l’espace de 11 ans, Avant-premières ! est devenu un événement parisien attendu par le grand public. La manifestation propose, la 1ère semaine de juillet, de découvrir la richesse et la variété des Cinémas Indépendants Parisiens, à travers 32 films en avant-première qui feront l’actualité de la fin d’année.
Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
payant
De 5 à 12 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00
Date(s) :
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